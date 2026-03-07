Spaccio di droga nel bosco I carabinieri sequestrano cocaina hashish e marijuana

I carabinieri hanno scoperto un punto di spaccio nascosto in un bosco, dove sono stati sequestrati cocaina, hashish e marijuana. La rete di distribuzione, che operava in un’area verde, non si trovava in un appartamento o in una strada isolata, bensì in un ambiente naturale. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i responsabili dell’attività illegale.

Il ‘market’ della droga non era né in un’appartamento né in una stradina appartata. Era in un bosco, la nuovo frontiera dello spaccio. Ed è in un bosco in località Fungaia, nel territorio di Monteriggioni, che i carabinieri della compagnia di Poggibonsi hanno rinvenuto e sequestrato 700 grammi tra cocaina, hashish e marijuana: un quantitativo sufficiente per confezionare qualcosa come oltre 3.200 dosi e rifornire un mercato della droga che, purtroppo, non sembra conoscere crisi. La droga era in uno zainetto insieme a una macchina professionale per il sottovuoto e a un bilancino elettronico di precisione e strumenti per confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

