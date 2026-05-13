Cocaina da un milione di euro | scoperto vano segreto in auto ad Acireale

Durante un controllo stradale ad Acireale, un’auto è stata perquisita e sono stati trovati circa un milione di euro in cocaina nascosta in un vano segreto. Il conducente è stato fermato e sottoposto a verifiche, durante le quali un dettaglio fisico ha tradito la sua presenza a bordo del veicolo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e l’uomo è stato arrestato.

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? Domande chiave Come ha fatto il conducente a nascondere il carico nell'auto? Quale dettaglio fisico ha tradito l'uomo durante il controllo? Chi gestiva la distribuzione di quel carico da un milione di euro? Dove si dirigeva la droga prima del sequestro dei finanzieri??? In Breve Sequestrati 4,5 chili di cocaina purissima nascosti in un vano nel pannello laterale. Valore del carico stimato in quasi un milione di euro per le piazze locali. Arresto in flagranza del conducente e trasferi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cocaina da un milione di euro: scoperto vano segreto in auto ad Acireale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cocaina nascosta in auto sull’A18: arrestato corriere della droga ad AcirealeABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrati oltre 4 chili di cocaina durante un controllo della Guardia di Finanza I militari del nucleo di Polizia... Cocaina e hashish nascosti in un vano segreto, arrestato un 22enneUn 22enne di Licata, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Temi più discussi: Spagna, intercettate 30 tonnellate di cocaina al largo delle Canarie; Spagna, 30 tonnellate di cocaina su una nave. Valore: 800 milioni di euro - L'Unione Sarda.it; Ostia e Fiumicino sotto assedio: otto arresti. Hashish nelle buste del formaggio e ristoranti a scrocco; VIDEO | Fermato al casello autostradale di Acireale con 4,5 chili di cocaina: arrestato. Dennis Edwards - Don't Look Any Further ft. Siedah Garrett reddit Cocaina da un milione di euro nel pannello dell’auto: fermato al casello di Acireale (VIDEO)La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un uomo trovato con circa 4,5 kg di cocaina nascosti nella propria auto all’uscita del casello autostradale di Acireale. La droga avrebbe fruttato circa u ... corrieretneo.it Sette piazze da un milione al mese: i nomi di chi spaccia in via Capo PasseroIl 5 maggio prima udienza del processo seguito al blitz L’Angolo. Ma c'è chi ha già chiesto invece dell'immediato l'abbreviato ... lasicilia.it