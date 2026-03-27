Un giovane di 22 anni, già agli arresti domiciliari, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, sono stati trovati in un vano nascosto cocaina e hashish, portando all’arresto. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi per determinarne le quantità e le caratteristiche.

Un 22enne di Licata, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nel complesso di edilizia popolare di via Torregrossa, dove i militari della stazione di Licata, insieme alla sezione radiomobile e alle unità cinofile del nucleo di Palermo, hanno scoperto un garage condominiale chiuso da opere murarie abusive. All’interno era stato ricavato un vano nascosto usato come deposito di droga. Grazie al fiuto dei cani antidroga Aron e Conan, i carabinieri hanno trovato circa 250 grammi di cocaina suddivisi in cinque involucri sottovuoto e 300 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Cocaina e hashish nascosti in un vano segreto, arrestato un 22enne

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