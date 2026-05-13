Clima favorevole agli investimenti | Urso dimentica costi dell’energia e crisi Electrolux? Risolverò anche questa

In un momento difficile per il suo dicastero, un ministro ha affermato che il clima attuale favorisce gli investimenti, lasciando da parte i problemi legati ai costi energetici e alla crisi. Ha anche promesso di risolvere una controversia con una grande azienda di elettronica. La scelta di parlare di opportunità in un periodo di tensioni e difficoltà economiche ha suscitato alcune critiche, considerando la situazione complessa del settore energetico e industriale.

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Una realtà parallela, forse. Di certo, non proprio la tempistica perfetta per decidere, in un momento complicato per il suo ministero, di passare a una sorta di contrattacco. Nel giorno in cui esplode l’ultima crisi dell’industria italiana, con i 1.700 licenziamenti previsti da Electrolux entro la fine dell’anno, Adolfo Urso rivendica il suo lavoro e descrive un’immagine dell’Italia che fa a pugni con le vertenze, i tavoli di crisi, i numeri della produzione industriale e le difficoltà di un settore strategico come quello del bianco, già fiaccato dalla vicenda Whirlpool-Beko, che si aggiunge alla crisi di Ilva nella siderurgia e alla filiera dell’auto in apnea per i numeri tragici della produzione di Stellantis.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Clima favorevole agli investimenti”: Urso dimentica costi dell’energia e crisi. “Electrolux? Risolverò anche questa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crisi e chiusure in Electrolux. Urso: piano inaccettabiledi Ottavia Firmani "Come mantengo mia figlia? Come faccio con le spese e l’affitto?", si dispera una donna che da 33 anni lavora nello stabilimento... Il ministro Adolfo Urso incontra gli imprenditori locali: focus su sviluppo, energia e investimentiIl ministro Adolfo Urso è arrivato per tastare il polso ad un tessuto produttivo vivace, con ancora grandi potenzialità. Argomenti più discussi: Clima favorevole agli investimenti: Urso dimentica costi dell'energia e fughe; Il premier Renzi visita lo stabilimento Coca-Cola HBC di Marcianise; Oltre 50 accordi di cooperazione tra Tagikistan e Cina, attesi otto miliardi di dollari di investimenti; Non solo Zes: dalla cabina di regia piano strategico per il Mezzogiorno. VI summit Italy Meets the Usa. Scaccabarozzi (Farmindustria): Bisogna attarre investimenti e in Italia il clima è favorevolePer il presidente di Farmindustria nel Paese si respira un clima pro innovation, grazie anche alle misure promosse da Governo e Ministro della Salute. Nel corso del summit dell’Italian Business & ... quotidianosanita.it