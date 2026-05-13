Clima favorevole agli investimenti | Urso dimentica costi dell’energia e crisi Electrolux? Risolverò anche questa
In un momento difficile per il suo dicastero, un ministro ha affermato che il clima attuale favorisce gli investimenti, lasciando da parte i problemi legati ai costi energetici e alla crisi. Ha anche promesso di risolvere una controversia con una grande azienda di elettronica. La scelta di parlare di opportunità in un periodo di tensioni e difficoltà economiche ha suscitato alcune critiche, considerando la situazione complessa del settore energetico e industriale.
Una realtà parallela, forse. Di certo, non proprio la tempistica perfetta per decidere, in un momento complicato per il suo ministero, di passare a una sorta di contrattacco. Nel giorno in cui esplode l’ultima crisi dell’industria italiana, con i 1.700 licenziamenti previsti da Electrolux entro la fine dell’anno, Adolfo Urso rivendica il suo lavoro e descrive un’immagine dell’Italia che fa a pugni con le vertenze, i tavoli di crisi, i numeri della produzione industriale e le difficoltà di un settore strategico come quello del bianco, già fiaccato dalla vicenda Whirlpool-Beko, che si aggiunge alla crisi di Ilva nella siderurgia e alla filiera dell’auto in apnea per i numeri tragici della produzione di Stellantis.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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