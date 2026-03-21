Comunicato Stampa | Minacce di morte al Presidente lombardo Attilio Fontana

Un comunicato stampa segnala che il Presidente lombardo ha ricevuto minacce di morte. La comunicazione è stata pubblicata da un’agenzia di stampa e riguarda un episodio di intimidazione nei confronti di un rappresentante istituzionale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o su chi sia coinvolto nelle minacce. La comunicazione è stata diffusa con la responsabilità editoriale di chi ha curato il contenuto.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Minacce di morte al Presidente lombardo Attilio Fontana Articoli correlati Leggi anche: Indagato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana: “Caporalato”. Dama e Aspesi in controllo giudiziario Comunicato Stampa: Morte di Anna Falcone. Presidente Zaia: “Un esempio di dignità e coerenza.“Con la scomparsa di Anna Falcone, il nostro Paese perde una figura esemplare di dignità, compostezza e fedeltà ai valori più alti della Repubblica. Tutti gli aggiornamenti su Comunicato Stampa Discussioni sull' argomento Gratteri ci ha detto 'faremo i conti': la denuncia del Foglio. Tajani: Gravi minacce. Fnsi: Viola libertà di stampa; Dopo il voto faremo i conti. Gratteri ora passa alle minacce ai giornali; I disturbi sulle foreste europee potrebbero raddoppiare entro la fine del secolo; Le difficoltà di Trump, il re è nudo ma Bruxelles non se n’è ancora accorta. Comunicato Stampa: Minacce a giovane cronista vicentinoLe minacce rivolte ad Adriano Cappellari, collaboratore del Giornale di Vicenza e de L'Altopiano, sono un fatto grave. Quando si tenta di intimidire un cronista per ciò che scrive, non si colpisce ... iltempo.it Come si scrive un comunicato stampa, come si realizza un servizio video o un semplice avviso #Napoli facebook Comunicato stampa 1° Paper del Rapporto 2026 Family (Net)Work Lavoro domestico: per il 72% degli italiani è poco stimato, ma per 9 su 10 è essenziale per il benessere della società censis.it/lavoro-domesti… @Assindatcolf x.com