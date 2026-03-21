Comunicato Stampa | Minacce di morte al Presidente lombardo Attilio Fontana

Da iltempo.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un comunicato stampa segnala che il Presidente lombardo ha ricevuto minacce di morte. La comunicazione è stata pubblicata da un’agenzia di stampa e riguarda un episodio di intimidazione nei confronti di un rappresentante istituzionale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o su chi sia coinvolto nelle minacce. La comunicazione è stata diffusa con la responsabilità editoriale di chi ha curato il contenuto.

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