L’Emilia-Romagna Longevity Valley con Valter Longo e Michele De Pascale

Nella nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” si è tenuto un incontro dedicato all’Emilia-Romagna Longevity Valley, con la partecipazione di Valter Longo e Michele De Pascale. L’evento ha affrontato temi legati alla longevità e alla promozione del territorio regionale attraverso iniziative mirate. La discussione si è concentrata sui progetti e le strategie adottate per valorizzare questa zona, con attenzione alle attività di ricerca e sviluppo in ambito salutistico.

OLIMPIADI Alessandro Genuzio: “La pista di bob è davvero inutilizzabile? La verità da dentro” Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “L’Emilia-Romagna Longevity Valley”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a un ospite d’eccezione: Nella prima giornata del girone primoquarto posto della Division I di World Cup l’Italia incassa la seconda sconfitta del suo. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - “L’Emilia-Romagna Longevity Valley” con Valter Longo e Michele De Pascale L'Emilia-Romagna Longevity Valley con Valter Longo e Michele De Pascale Notizie correlate Michele de Pascale contestato in Regione Emilia-Romagna. “Mai più Cpr”Bologna, 17 febbraio 2026 – "L'Emilia-Romagna si ribella, mai più Cpr", è il grido degli attivisti che ha interrotto oggi i lavori del consiglio... De Pascale: “L’Emilia-Romagna combatte ogni giorno per un lavoro equamente retribuito”Per la festa dei lavoratori il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale affida ai social un messaggio dedicato al valore del... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fantini Club Live: Emilia-Romagna Longevity Valley; Cosmofarma Agorà: nuovo spazio di confronto che mette al centro l’evoluzione della farmacia. Fantini Club Live: Emilia-Romagna Longevity ValleyNuovo appuntamento con Fantini Club Live, in programma oggi, lunedì 4 maggio alle ore 21.00, con una puntata di grande rilevanza dedicata ad uno dei temi ... oasport.it L’età media dei piacentini è 47,3 anni. Record di denatalità in Emilia RomagnaIn Emilia-Romagna, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità: i nati sono 28.043 (-525 rispetto al 2023). E' quanto emerge ... piacenzasera.it Intervista al “sir” dell’ospitalità. Oltre a Costa Smeralda, Napoli e Noto, allo studio altri cinque progetti. Cresce l’interesse per laghi e montagne e la scommessa su benessere e longevity. La crisi «Dipenderà dalla durata. Ma fuel e stop di arrivi dagli Usa potre - facebook.com facebook