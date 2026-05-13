Classifica Giro d’Italia 2026 | Eulalio stravolge tutto! Favoriti ad oltre 6 minuti risalgono Scaroni e Raccagni Noviero

La quinta tappa del Giro d’Italia 2026 è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con pioggia incessante e temperature più basse del previsto. La gara ha visto un cambiamento nella classifica generale, con alcuni favoriti che partivano con oltre sei minuti di svantaggio e sono riusciti a risalire posizioni. La salita di Monte Grande di Viggiano, lunga 6,6 km con una pendenza media del 9,2%, ha rappresentato un momento cruciale della giornata, mettendo alla prova i ciclisti e influenzando i risultati finali.

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