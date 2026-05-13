Classifica Giro d’Italia 2026 | Eulalio stravolge tutto! Favoriti ad oltre 6 minuti risalgono Scaroni e Raccagni Noviero
La quinta tappa del Giro d’Italia 2026 è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con pioggia incessante e temperature più basse del previsto. La gara ha visto un cambiamento nella classifica generale, con alcuni favoriti che partivano con oltre sei minuti di svantaggio e sono riusciti a risalire posizioni. La salita di Monte Grande di Viggiano, lunga 6,6 km con una pendenza media del 9,2%, ha rappresentato un momento cruciale della giornata, mettendo alla prova i ciclisti e influenzando i risultati finali.
Una pioggia incessante, un freddo decisamente atipico per la stagione, l’esigente salita di Monte Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% di pendenza media, piazzata a 48 km chilometri dal traguardo) hanno messo a durissima prova i ciclisti e hanno condizionato la quinta tappa del Giro d’Italia 2026. La frazione di 203 km da Praia a Mare a Potenza ha partorito la classica fuga bidone, che potrebbe condizionare il prosieguo della Corsa Rosa e che indubbiamente animerà le prossime giornate. Il portoghese Afonso Eulalio è riuscito a fare il vuoto insieme allo spagnolo Igor Arrieta e la coppia ha guadagnato sette minuti abbondanti sul gruppo dei migliori, rimescolando tutte le carte in tavola.🔗 Leggi su Oasport.it
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