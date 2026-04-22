Eccellenza Marinelli | Civitanovese devi fare la tua parte Ci sono ancora 90 minuti e tutto può succedere

È iniziata la settimana cruciale per la squadra di calcio, con la possibilità di concludere la stagione oppure di proseguire la corsa in Eccellenza. La squadra ha ancora 90 minuti a disposizione per cambiare il corso degli eventi. Il mister ha sottolineato l’importanza di fare la propria parte in vista del match decisivo, che potrebbe determinare il futuro della squadra.

È iniziata la settimana più decisiva in casa Civitanovese. Quella che potrebbe essere l’ultima della stagione oppure la prima delle due, tre o forse quattro, per un ultimo disperato tentativo di restare in Eccellenza. Domenica i rossoblù riceveranno una Fermignanese non ancora salva matematicamente e dovranno vincere, sperando in un inciampo del Fabriano Cerreto ad Osimo. Marinelli, il Fabriano vi ha scavalcati in classifica e, come se non bastasse, la sconfitta della Fermignanese obbliga i lanieri a non perdere al Polisportivo. Come vivete tutto ciò? "Non possiamo controllare gli altri campi. Per quanto ci riguardava, abbiamo condotto un’ottima partita a Montegranaro per intensità e impegno, contro un avversario fatto di giocatori importanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Excellence. Marinelli: Civitanovese, you have to do your part. There are still 90 minutes left, and anything can happen.È iniziata la settimana più decisiva in casa Civitanova. Quella che potrebbe essere l’ultima della stagione oppure la prima delle due, tre o forse quattro, per un ultimo disperato tentativo di restare ... sport.quotidiano.net

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