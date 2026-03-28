Un nuovo muro dividerà la Cisgiordania | con la scusa della guerra in Iran Israele caccia altri palestinesi

Il governo israeliano ha iniziato i lavori per costruire un ponte che separerà la valle del Giordano dalla Giordania. Contestualmente, sono stati espulsi altri palestinesi dalla Cisgiordania con l’argomento della situazione in Iran. La costruzione del ponte e le espulsioni si svolgono in un periodo di tensioni crescenti nella regione.

Il governo di Israele avviato i lavori per costruire un ponte che divida la valle del Giordano dalla Giordania. I palestinesi residenti nella zona era riusciti a bloccare il progetto, ma dopo la guerra in Iran l'esercito ha giustificato l'opera con motivi di sicurezza. Intanto i cittadini vengono cacciati dalla loro casa e dalla loro terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ora Israele ha deciso di annettere definitivamente la Cisgiordania: “Porteranno la guerra nelle città palestinesi”Se i certificati di proprietà saranno giudicati inadeguati, le terre palestinesi saranno dichiarate di proprietà dello Stato di Israele. L’Iran nomina Mojtaba Khamenei nuovo Guida Suprema: continuità nel pieno della guerra con Usa e IsraeleL’Iran ha ufficialmente nominato Mojtaba Khamenei, figlio secondogenito del defunto Ayatollah Ali Khamenei, come nuovo Guida Suprema del paese.