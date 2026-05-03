Circoscrizioni Chirico | Ascolto partecipazione e sviluppo per rilanciare i quartieri

Emanuela Chirico ha annunciato la sua candidatura per rappresentare la III circoscrizione di Reggio Calabria, che comprende i quartieri di Catona, Salice, Rosalì, Villa San Giuseppe, Gallico, Sambatello e Archi. La proposta si focalizza su temi di ascolto, partecipazione e sviluppo per i quartieri interessati. La candidatura è stata presentata pubblicamente come un impegno volto al rinnovamento e alla crescita del territorio.

Si presenta come una proposta di rinnovamento e impegno per il territorio di Reggio Calabria la candidatura di Emanuela Chirico per la III circoscrizione Reggio Nord (Catona-Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe, Gallico-Sambatello e Archi). Ventisei anni, laureata in marketing, consumi e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Circoscrizioni, Lacava: "Riavvicineremo l'amministrazione ai cittadini dei quartieri"Continua il ciclo di interviste di ReggioToday ai candidati presidenti delle circoscrizioni che saranno eletti dai cittadini con il voto del 24 e 25... Amministrative, Russo presenta i candidati alle Circoscrizioni: “Decentramento e ascolto per ripartire dai territori”Una squadra “radicata nei quartieri” e costruita attorno a esperienze diverse ma unite da un obiettivo comune: riportare al centro i bisogni concreti...