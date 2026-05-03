L’Inter ha concluso la stagione con una serie di risultati positivi dopo un avvio difficile, caratterizzato da due sconfitte nelle prime tre partite di campionato. La squadra è riuscita a risalire le classifiche, centrando una vittoria importante contro il Como e portando a termine una rimonta significativa. Dopo aver affrontato anche una sconfitta in una competizione europea, l’Inter ha conquistato il titolo nazionale, confermando il suo successo nel torneo.

Dalle macerie di una notte europea al tricolore cucito sul petto. La cavalcata dell’Inter, culminata stasera col 2-0 sul Parma, nasce il 31 maggio 2025, data che sembrava aver chiuso un ciclo e invece ne ha aperto un altro: la debacle nella finale di Champions League contro il PSG, un gruppo improvvisamente fragile, l’addio di Simone Inzaghi direzione Arabia Saudita e la scelta, tutt'altro che scontata, di affidarsi a Cristian Chivu. Un passaggio di consegne che sapeva di scommessa, reso ancora più complesso da un’estate agitata, tra il Mondiale per Club e tensioni interne esplose pubblicamente dopo l’eliminazione con la Fluminense, quando Lautaro Martinez aveva messo tutti davanti alle proprie responsabilità.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trionfo Inter, il film del campionato: dalle due sconfitte nelle prime tre gare alla grande rimonta sul Como

Notizie correlate

Pazza Inter: sotto di due gol rimonta il Como con un grande Calhanoglu e vola in finale di Coppa ItaliaInter - Como 3-2 Marcatori: 32' pt Baturina; 3' st Da Cunha, 24' e 41' st Calhanoglu, 44' st Sucic Inter (3-5-2): J.

Leggi anche: MotoGP, Max Biaggi: “Aprilia dominante nelle prime due gare. Non ho visto il solito Marquez”

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; Il film dello scudetto dell'Inter; Scudetto Inter: dalla disfatta Champions al trionfo, la vittoria di Chivu; Inter campione d'Italia per la 21? volta! In 12 mesi dalla notte più nera al trionfo firmato Chivu.

Trionfo Inter, il film del campionato: dalle due sconfitte nelle prime tre gare alla grande rimonta sul ComoDalle macerie di una notte europea al tricolore cucito sul petto. La cavalcata dell’Inter, culminata stasera col 2-0 sul Parma, nasce il 31 maggio 2025, data che sembrava aver chiuso un ciclo e invece ... msn.com

L’Inter non ha solo vinto, ha annichilito ogni resistenzaTrionfo scudetto contro il Parma. Una rete per tempo può bastare in una gara controllata per novanta minuti. San Siro accoglie Lautaro per iniziare la festa, un anno dopo la beffa ha già gli stessi pu ... ilgiorno.it

Le parole dei protagonisti dell'Inter dopo il trionfo scudetto - facebook.com facebook

#InterParma #Inter #SerieA #Amala Inter, il trionfo che nasce da lontano C’è sempre un istante, nelle grandi storie sportive, in cui tutto sembra franare. Per l’Inter, quell’istante ha il volto amaro del 2-0 subito dal Fluminense: una giornata storta, quasi x.com