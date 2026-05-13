Circo e natura a Teolo | il MagdaClan trasforma la fattoria in palco

A Teolo, presso la Fattoria Il Brolo, si terrà uno spettacolo in cui il circo e la natura si incontrano. Il MagdaClan coinvolgerà gli animali e gli artisti, trasformando la fattoria in un palco naturale. Lo spettacolo avrà come tema principale la noia, e sarà rivolto alle famiglie che vogliono assistere a una rappresentazione che unisce elementi del circo e della vita all’aperto.

? Punti chiave Cosa accadrà tra gli animali e gli artisti della Fattoria Il Brolo?. Come può uno spettacolo sul tema della noia coinvolgere le famiglie?. Perché il circo contemporaneo ha scelto proprio una realtà agricola sociale?. Quali conseguenze avrà questo modello itinerante per la cultura del territorio?.? In Breve Programma 15-17 maggio con produzione Elogio alla noia.. Programma 22-24 maggio con spettacolo Eccezione n.33 e musica.. Sede presso la Fattoria Sociale Il Brolo di Teolo.. Valorizzazione di spazi rurali come centri culturali per il territorio.. Dal 15 al 24 maggio la Fattoria Sociale Il Brolo di Teolo ospiterà il tendone della compagnia MagdaClan per una rassegna di circo contemporaneo che intreccia spettacoli, musica dal vivo e attività per ogni fascia d’età.🔗 Leggi su Ameve.eu

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[1/3]Posto che i gradi di giudizio sono 3 (e anche all'esito dell'ultimo rimane il beneficio del dubbio) e posto che in riferimento alle storture del circo mediatico sul caso Garlasco abbiamo già svolto un approfondimento (qui youtube.com/watch?v=5ATqvZ…), ri x.com

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