Bedizzole festa di primavera in fattoria | alpaca giochi e natura per tutta la famiglia

Domenica 22 marzo, la Fattoria di Marta a Bedizzole apre le sue porte per una festa di primavera dedicata alle famiglie. L’evento prevede la presenza di alpaca, giochi all’aperto e attività legate alla natura, offrendo un’occasione di svago per grandi e piccini. La giornata è pensata per coinvolgere i visitatori in un ambiente naturale e divertente.

Domenica 22 marzo, la Fattoria di Marta – La casa del vento a Bedizzole (BS) apre i suoi cancelli per una giornata indimenticabile, pensata su misura per lo stupore dei più piccoli e il relax dei genitori. Dimenticate tablet e televisione: preparatevi a scattare selfie buffissimi con i nostri alpaca, a cercare tesori nascosti e a gustare un ottimo pranzo in agriturismo. L'ingresso al parco della fattoria è completamente...