Cinque Terre scatta la stretta anti-overtourism | gruppi di massimo 25 persone e auricolari obbligatori nei vicoli
Le autorità delle Cinque Terre hanno annunciato nuove restrizioni per limitare il sovraffollamento turistico. Da ora in avanti, i gruppi organizzati non potranno superare le 25 persone, e sarà obbligatorio usare radioguide con auricolari quando si superano le dieci unità. Queste misure mirano a gestire meglio il flusso di visitatori e a preservare le caratteristiche dei paesaggi locali.
Un numero massimo di 25 partecipanti per ogni gruppo turistico organizzato e l’obbligo tassativo di utilizzare radioguide con auricolari non appena si superano le dieci unità. È l’offensiva normativa messa in campo dai Comuni delle Cinque Terre per arginare gli effetti collaterali dell’overtourism, nel tentativo di restituire vivibilità ai residenti e garantire una fruizione sicura dei borghi Patrimonio Unesco. Dopo l’applicazione sperimentale avviata con successo da Riomaggiore (guidata dalla sindaca Fabrizia Pecunia) durante i recenti ponti primaverili, anche il Comune di Vernazza sta per cristallizzare queste misure. Il consiglio comunale presieduto dal sindaco Marco Fenelli si appresta a votare una specifica modifica dell’articolo 68 del regolamento di polizia urbana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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