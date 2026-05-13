Cinque Terre scatta la stretta anti-overtourism | gruppi di massimo 25 persone e auricolari obbligatori nei vicoli

Le autorità delle Cinque Terre hanno annunciato nuove restrizioni per limitare il sovraffollamento turistico. Da ora in avanti, i gruppi organizzati non potranno superare le 25 persone, e sarà obbligatorio usare radioguide con auricolari quando si superano le dieci unità. Queste misure mirano a gestire meglio il flusso di visitatori e a preservare le caratteristiche dei paesaggi locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un numero massimo di 25 partecipanti per ogni gruppo turistico organizzato e l’obbligo tassativo di utilizzare radioguide con auricolari non appena si superano le dieci unità. È l’offensiva normativa messa in campo dai Comuni delle Cinque Terre per arginare gli effetti collaterali dell’overtourism, nel tentativo di restituire vivibilità ai residenti e garantire una fruizione sicura dei borghi Patrimonio Unesco. Dopo l’applicazione sperimentale avviata con successo da Riomaggiore (guidata dalla sindaca Fabrizia Pecunia) durante i recenti ponti primaverili, anche il Comune di Vernazza sta per cristallizzare queste misure. Il consiglio comunale presieduto dal sindaco Marco Fenelli si appresta a votare una specifica modifica dell’articolo 68 del regolamento di polizia urbana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cinque Terre, scatta la stretta anti-overtourism: gruppi di massimo 25 persone e auricolari obbligatori nei vicoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cinque Terre, Vernazza frena l’overtourism: gruppi a numero chiuso, nuove regole e divietiCinque Terre, 11 maggio 2026 – Anche il Comune di Vernazza prova a contingentare i gruppi organizzati che prendono d’assalto i borghi delle Cinque... Olio, scatta la stretta anti-frodi sull'extravergine: "Basta zone d'ombra"La produzione di olio extravergine d’oliva 100% Italia si è fermata nella campagna 2025 a 300mila tonnellate, un quantitativo decisamente... Temi più discussi: Vernazza frena l’overtourism: le novità della perla delle Cinque Terre; Attanagliati da rumori e smog: Migliarina, scatta la petizione; Escursionista ferito alle Cinque Terre: recuperato con l’elisoccorso dei vigili del fuoco; Le Terre di Aquinum protagoniste su Canale 5: in corso le riprese de I Viaggi del Cuore tra Castrocielo e Colle San Magno. [Standard] È tempo del conto alla rovescia per RC Cincinnati, come appare il controllo? reddit Liguria, Cinque Terre: un mosaico di casette a picco sul mareLe Cinque Terre sono piccoli borghi della Liguria, paesi marinari super caratteristici, miracolo di resilienza e di architettura verticale. tgcom24.mediaset.it Cinque Terre card. Tariffe con accesso alla Via dell’AmoreIl Parco Nazionale delle Cinque Terre ha approvato la rimodulazione della Cinque Terre Card, eliminando la tipologia Plus e tornando a due categorie principali: treno e trekking. La scelta consente, ... lanazione.it