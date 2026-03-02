Olio scatta la stretta anti-frodi sull' extravergine | Basta zone d' ombra

Nella campagna 2025, la produzione di olio extravergine d’oliva 100% italiana si è fermata a 300mila tonnellate, mentre il consumo interno supera le 440mila tonnellate. Le autorità hanno annunciato misure più stringenti contro le frodi e le zone d’ombra nel settore, con l’obiettivo di tutelare la qualità del prodotto. La situazione ha portato a nuove disposizioni per controlli più accurati e trasparenza nelle certificazioni.

La produzione di olio extravergine d'oliva 100% Italia si è fermata nella campagna 2025 a 300mila tonnellate, un quantitativo decisamente insufficiente a soddisfare il consumo interno che raggiunge le 440mila tonnellate. Ne mancano all'appello esattamente 140mila, oltre il 30%. Eppure il prezzo dell'oro verde frutto dell'uliveto Italia cala invece di crescere. Un mistero tutto italiano, anche calcolando che una parte del mercato interno venga coperto dall'olio importato. C'è il sospetto che una parte della materia prima in arrivo da Spagna, Grecia, Turchia, Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto acquisisca il passaporto italiano. Sospetto corroborato dai sequestri per decine di migliaia di tonnellate effettuati nell'ultimo decennio.