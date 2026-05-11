Cinque Terre Vernazza frena l’overtourism | gruppi a numero chiuso nuove regole e divieti

Il Comune di Vernazza ha deciso di adottare nuove misure per limitare l’afflusso di gruppi organizzati nelle sue strade. A partire da quest’anno, sono stati stabiliti limiti di partecipanti e introdotti divieti in alcune aree per regolare il turismo di massa. Le autorità locali hanno spiegato che queste misure mirano a ridurre l’impatto sul territorio e migliorare l’esperienza dei visitatori. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di interventi nelle Cinque Terre.

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Cinque Terre, 11 maggio 2026 – Anche il Comune di Vernazza prova a contingentare i gruppi organizzati che prendono d’assalto i borghi delle Cinque Terre. Dopo Riomaggiore, che per primo ha introdotto limitazioni e regole alla presenza delle comitive di visitatori sul territorio comunale – la prima applicazione, nei ponti primaverili, ha fornito buoni riscontri – il Consiglio comunale guidato dal sindaco Marco Fenelli si pronuncerà in maniera analoga nei prossimi giorni, attraverso una modifica al regolamento comunale di polizia urbana con cui andare a stabilire le nuove modalità di conduzione delle visite per i gruppi accompagnati, “al fine di rispondere alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e della mobilità pedonale”, così come si legge nel testo che verrà sottoposto alla votazione dell’assise comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinque Terre, Vernazza frena l’overtourism: gruppi a numero chiuso, nuove regole e divieti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Venezia a numero chiuso: torna nel 2026 il ticket d’ingresso per fermare l’overtourismABBONATI A DAYITALIANEWS Una città straordinaria alle prese con il turismo di massa Venezia è da sempre considerata una delle città più affascinanti... Gruppi a numero chiuso, esordio senza problemiNessun sovraffollamento, nessun ’assedio’ alle bellezze nostrane: quelli, come da programma sono attesi per fine mese, quando i lunghi ponti della...