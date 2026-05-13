Le autorità delle Cinque Terre hanno introdotto nuove regole per le visite guidate e i gruppi di turisti. È obbligatorio usare auricolari durante le visite per garantire il silenzio nei vicoli dei borghi. Sono stati stabiliti limiti numerici per le comitive, che non potranno superare una certa quantità di persone. Queste misure sono state adottate per regolare il flusso di visitatori e migliorare l’esperienza nei luoghi più affollati.

? Punti chiave Come cambierà l'esperienza delle visite guidate nei vicoli dei borghi?. Quali sono i nuovi limiti numerici per le comitive turistiche?. Perché i residenti hanno chiesto queste restrizioni sulla gestione del rumore?. Chi dovrà rispettare obbligatoriamente il nuovo protocollo tecnologico per l'ascolto?.? In Breve Limite massimo di 25 partecipanti per ogni gruppo organizzato nei borghi.. Obbligo tecnologico di auricolari per le guide nei centri di Riomaggiore e Vernazza.. Nuove norme mirano a ridurre l'inquinamento acustico e l'ingorgo nei vicoli stretti.. Misure introdotte per tutelare il benessere sociale e la vivibilità dei residenti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinque Terre: obbligo di auricolari e limiti ai gruppi per il silenzio

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