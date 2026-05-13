Cinque comuni valtidonesi mettono insieme un calendario di eventi

Cinque comuni della Val Tidone hanno deciso di collaborare per organizzare un calendario di oltre venti eventi che si svolgeranno nei prossimi due anni. Gli appuntamenti saranno promossi sotto un marchio comune, Welcome Val Tidone, e mirano a promuovere la cultura e le attività del territorio. La scelta di unire le iniziative permette di offrire un programma condiviso, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori.

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