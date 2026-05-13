Cinque comuni valtidonesi mettono insieme un calendario di eventi

Da ilpiacenza.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque comuni della Val Tidone hanno deciso di collaborare per organizzare un calendario di oltre venti eventi che si svolgeranno nei prossimi due anni. Gli appuntamenti saranno promossi sotto un marchio comune, Welcome Val Tidone, e mirano a promuovere la cultura e le attività del territorio. La scelta di unire le iniziative permette di offrire un programma condiviso, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori.

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Cinque comuni della Val Tidone insieme per un calendario di oltre venti eventi in due anni, condivisi sotto un unico marchio, Welcome Val Tidone, che già nel nome esprime l’accoglienza del territorio accompagnata a una proposta commerciale di qualità rappresentata nel payoff “La vetrina del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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