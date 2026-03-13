Sì! Boom! Voilà! | quando cinque musicisti si mettono insieme e tornano alle origini

Cinque musicisti si sono riuniti sul palco per riproporre brani che riprendono le loro radici musicali. Durante il concerto, il frontman ha improvvisato un momento inaspettato, tirando fuori un riff che ha ricordato un volo della Ryanair. L’episodio ha suscitato reazioni tra il pubblico, mentre i musicisti continuavano a esibirsi seguendo il loro stile originario.

Il momento più surreale del concerto arriva quando il frontman sul palco tira fuori una riffa come su un volo della Ryanair. Numeri estratti, premi improbabili, il pubblico che ride come fosse una gag nel mezzo di un rito iniziatico. È una scena perfetta per spiegare cosa sono i Sì! Boom! Voilà!: cinque musicisti – Roberta Sammarelli (ex Verdena), Davide Lasala, Giulio Ragno Favero (ex Teatro degli orrori), Giulia Formica (Baustelle) e Michelangelo Mercuri aka N.A.I.P. che nella vita reale fanno già dischi, produzioni, tour, collaborazioni con nomi solidi, e che a un certo punto hanno deciso di comportarsi come se tutto questo non fosse mai esistito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sì! Boom! Voilà!: quando cinque musicisti si mettono insieme e tornano alle origini Articoli correlati Un live di musica cruda e sperimentale: sul palco i cinque musicisti di Si! Boom! VoilàTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21... Approfondimenti e contenuti su Sì Boom Voilà quando cinque musicisti... Argomenti discussi: MI AMI 2026 ANNUNCIATO IL DAY 0; Spari contro la villa di Rihanna e A$AP Rocky. Si! Boom! Voilà!: un disco rock può ancora essere politicoSì, in Italia un disco rock può ancora essere politico. Non militante o ideologico, in quel caso puzzerebbe di naftalina, ma politico nel senso di essere capace di fare lo zoom sulle storture ... rockol.it