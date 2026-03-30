Cinghiali a Villa Mosca | branco con cuccioli invade il quartiere

Una famiglia di cinghiali, composta da adulti e cuccioli, è stata vista nel quartiere di Villa Mosca, nelle vicinanze di via Nicola da Guardiagrele. Il gruppo ha attraversato l’area, attirando l’attenzione dei residenti. Nessun intervento ufficiale è stato ancora segnalato.

Una famiglia di cinghiali, composta da adulti e cuccioli, è stata avvistata nei pressi di via Nicola da Guardiagrele a Villa Mosca. Questi ungulati si muovono liberamente nel quartiere collinare teramano, un fenomeno che si ripete da mesi anche nella zona di Colleparco. L’arrivo di questi animali ha generato reazioni contrastanti tra i residenti: mentre alcuni osservano con curiosità il passaggio del branco, altri provano preoccupazione o vero terrore alla vista degli animali selvatici in ambiente urbano. Il ritorno della natura nelle periferie urbane. La presenza costante di queste bestie nei quartieri residenziali non è un evento isolato ma una tendenza consolidata da mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinghiali a Villa Mosca: branco con cuccioli invade il quartiere Articoli correlati Branco di cinghiali al parco: l'avvistamento nei pressi del parcheggio - VIDEOIl video pubblicato in un gruppo social riprende gli ungulati mentre in gruppo si muovono all'interno di un'area verde nel territorio comunale di... Leggi anche: Siena invasa da animali selvatici. Branco di lupi in viale Toselli, cinghiali lungo viale Sclavo Altri aggiornamenti su Villa Mosca Discussioni sull' argomento Cinghiali con cuccioli a spasso per Villa Mosca; Cinghiali in città a Teramo, cresce l’allarme: rischi sanitari e sicurezza sotto accusa - Video: l'ultimo avvistamento; Teramo. Cinghiali con cuccioli e tante zecche in via Rivacciolo... Cinghiali con cuccioli a spasso per Villa MoscaTERAMO - Cinghiali a spasso per Villa Mosca: avvistato un branco di ungulati, forse una famiglia o più mamme con tanto di cuccioli al seguito, nei pressi di via Nicola da Guardiagrele. Gli avvistament ... ekuonews.it Per Pasqua lasciati ispirare dalle proposte della nostra gastronomia Tradizione, sapori di stagione e piatti pronti da portare in tavola con semplicità #ConadTeramo #villamosca #Conad #Pasqua - facebook.com facebook