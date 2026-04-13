VIDEO | Tutti in fila | lo spettacolo della mandria di cinghiali una ventina tra grandi e cuccioli

Un'immagine scattata da una fototrappola in un'area dell'entroterra genovese ha mostrato una mandria di circa venti cinghiali, tra adulti e cuccioli, tutti in fila. L’episodio si è verificato a Campo Ligure, e l’immagine è stata condivisa sui social dall’albergo ristorante Turchino. Il video ha suscitato interesse tra gli utenti, offrendo un esempio di come la fauna selvatica si muova in ambienti naturali vicini alle zone abitate.