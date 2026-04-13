VIDEO | Tutti in fila | lo spettacolo della mandria di cinghiali una ventina tra grandi e cuccioli
Un'immagine scattata da una fototrappola in un'area dell'entroterra genovese ha mostrato una mandria di circa venti cinghiali, tra adulti e cuccioli, tutti in fila. L’episodio si è verificato a Campo Ligure, e l’immagine è stata condivisa sui social dall’albergo ristorante Turchino. Il video ha suscitato interesse tra gli utenti, offrendo un esempio di come la fauna selvatica si muova in ambienti naturali vicini alle zone abitate.
Un tenero spettacolo della natura arriva dall'entroterra genovese. A Campo Ligure, una fototrappola ha catturato un’immagine che ha regalato un momento di meraviglia inaspettata, diffusa poi sui social dall'albergo ristorante Turchino.Il filmato ha immortalato il passaggio di una nutrita mandria.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Cinghiali a Villa Mosca: branco con cuccioli invade il quartiereUna famiglia di cinghiali, composta da adulti e cuccioli, è stata avvistata nei pressi di via Nicola da Guardiagrele a Villa Mosca.
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