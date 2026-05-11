Cinema Monika Bacardi denuncia intimidazioni dopo inchiesta Report

Dopo la trasmissione andata in onda il 3 maggio su Rai3, la produttrice cinematografica ha presentato una denuncia per intimidazioni ricevute. La querela riguarda alcuni comportamenti considerati minacciosi, legati alle ripercussioni della puntata. La denuncia è stata depositata presso le autorità competenti, che stanno ora valutando i fatti. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa finora.

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Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Gli abiti vuoti di Claudia Piscitelli al Museo della Moda di Napoli: fino a settembre la mostra a sostegno dell’Ong Cria Roma, 11 mag. (askanews) – A seguito della trasmissione Report andata in onda il 3 maggio su Rai3, l’imprenditrice e produttrice cinematografica Monika Bacardi,e fondatrice della società ex ILBE (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment) poi ridenominata Sipario Movies, il responsabile del family office Bruno Capone e il giornalista Giorgio Mottola, “sono stati destinatari di una serie di contenuti intimidatori e diffamatori diffusi tramite social network”.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tutela degli animali, Pierre Luigi Trovatello denuncia minacce e intimidazioniLECCE – Un clima di pesante intimidazione avvolge chi, in prima linea, si occupa di legalità e tutela degli animali nel Salento. Flotilla, la denuncia: “In atto sorveglianza e intimidazioni, preoccupati per incolumità partecipanti”(Adnkronos) – La Global Sumud Flotilla ha ricevuto “preoccupanti messaggi” dalla missione che confermano che la flotta della Freedom Flotilla...