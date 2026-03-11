Il gip di Milano ha deciso di archiviare le accuse di aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, presidente di EuMans e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. La decisione riguarda due malati terminali che si sono recati in Svizzera per effettuare il suicidio assistito. La procura aveva aperto un procedimento contro Cappato, ma ora l'indagine è stata conclusa senza ulteriori sviluppi.

Milano, 11 marzo 2026 – È stata archiviata l'accusa di aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, presidente di EuMans e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, per due casi di malati terminali che si sono recati i n Svizzera per il suicidio assistito. Lo ha stabilito la gip del Tribunale di Milano, Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della procura e richiamandosi ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale in una recente sentenza in materia di fine vita. I casi di Elena e Romano. Cappato si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato per il suicidio assistito alla clinica 'Dignitas' di Zurigo prima la signora Elena, 69enne veneta malata terminale di cancro, e poi Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suicidio assistito, gip archivia le accuse per Marco Cappato: “Sostegno vitale? No accanimento terapeutico”

