In Cina, sei alti generali sono stati rimossi dai loro incarichi nel quadro di una recente purga militare condotta da Xi Jinping. Tra le figure coinvolte ci sono due ex ministri condannati alla pena capitale. La mossa si inserisce in un processo di sostituzione dei veterani con figure più fedeli all’attuale leadership. La mossa ha suscitato attenzione nell’ambito delle dinamiche di potere all’interno dell’esercito cinese.

? Punti chiave Chi sono i due ex ministri condannati alla pena capitale?. Perché Xi Jinping sta sostituendo i veterani con fedeli ideologici?. Come influirà il vuoto di comando sulla prontezza bellica cinese?. Quali nuovi ufficiali gestiranno le 20 posizioni strategiche vacanti?.? In Breve 43 ufficiali epurati tra il 2023 e il 2025 per corruzione e violazioni.. Ex ministri Wei Fenghe e Li Shangfu condannati alla pena capitale con sospensione.. Spesa militare 2025 raggiunge 250 miliardi di dollari con incremento del 7,2%.. 20 posizioni strategiche gestite da tenenti generali in regime di interinato.. Il 26 febbraio scorso, cinque generali e un tenente generale dell’Esercito Popolare di Liberazione sono stati colpiti dal pugno duro di Xi Jinping, segnando un punto di rottura senza precedenti nella gerarchia militare cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, purga militare: 6 alti generali epurati da Xi Jinping

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