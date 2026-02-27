Xi Jinping epura l’esercito | 9 generali rimossi ecco perché

Il presidente cinese ha deciso di allontanare nove ufficiali di alto livello dell’esercito, in una operazione che ha coinvolto alcuni dei principali comandanti militari. La rimozione fa parte di una campagna dichiarata contro la corruzione all’interno delle forze armate e ha portato a un cambio significativo nella leadership militare del paese. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle epurazioni.

Xi Jinping ha avviato una nuova ondata di epurazioni nell'esercito cinese, rimuovendo nove dirigenti militari in quella che il presidente ha definito una lotta alla corruzione. Tra i silurati figurano importanti esponenti come l'ex comandante della Marina Shen Jinlong e il comandante delle forze di terra Li Qiaoming. La mossa arriva in vista delle imminenti Due Sessioni, il più importante incontro politico annuale che si terrà la prossima settimana a Pechino. Questa operazione rientra in un'ampia strategia di consolidamento del potere che ha già coinvolto l'87% dei generali nominati nel 2022 e successivamente. Tra i... 🔗 Leggi su Ameve.eu

Perché Xi Jinping ha rimosso il generale più potente dell’esercito cineseIl ministero della Difesa cinese ha annunciato l’apertura di un’indagine contro Zhang Youxia, il generale più potente delle forze armate, e contro...

Xi Jinping preferisce un esercito fedele a uno capace di contraddirlo su TaiwanWinston Churchill definì la Russia «un enigma avvolto in un mistero dentro un indovinello», ma solo perché non aveva ancora conosciuto la Cina di Xi...

Epurazioni in Cina: Xi Jinping sempre più solo al comandoIl Dragone cinese insiste con un silenzio sornione, inquietante per l’Occidente che non riesce a decodificarne il linguaggio e soprattutto i silenzi. Per esempio, poco o nulla si è commentato del ... cittanuova.it

La Cina ha rimosso nove dirigenti militari in una nuova epurazione dei membri dell’esercito voluta da Xi JinpingLa Cina ha rimosso 9 dirigenti appartenenti all’esercito, in un’ulteriore fase di epurazioni voluta dal presidente Xi Jinping, che a gennaio aveva destituito anche il generale Zhang Youxia, il secondo ... ilpost.it