Aeroporto d’Abruzzo da record | nei primi quattro mesi del 2026 passeggeri in aumento del 66% rispetto al 2025

Nei primi quattro mesi del 2026, l’aeroporto d’Abruzzo ha registrato un incremento del 65,8% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di un aumento significativo rispetto ai dati del 2025, che ha portato a un record di traffico in aeroporto. La crescita si è verificata in un periodo di quattro mesi, evidenziando un trend positivo nel settore del trasporto aereo locale.

Nei primi quattro mesi del 2026 l'aeroporto d'Abruzzo ha registrato un aumento del numero di passeggeri pari al 65,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nello specifico, da gennaio a fine aprile di quest'anno se ne sono contati 359.340 a fronte dei 216.701 del 2025. Un numero che.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate È boom di passeggeri nell'aeroporto d'Abruzzo nei primi due mesi del 2026, +78,60%Continua la crescita dell’Aeroporto d’Abruzzo grazie alla stagione invernale più grande di sempre con 15 destinazioni nazionali e internazionali... Casa, nei primi 9 mesi del 2025 a Parma compravendite in aumento del 13%L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2025. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Uil e UilTrasporti sulla continuità territoriale dell'aeroporto d'Abruzzo: Vigilare su tempi e qualità servizio; Rientro all’Aeroporto d’Abruzzo per un volo diretto in Belgio; Aeroporto d’Abruzzo, 2025 da record: vola oltre 1,1 milioni di passeggeri; Dall’Aeroporto d’Abruzzo a Milano e Torino, firmato il decreto. Aeroporto d’Abruzzo, passeggeri in aumento del 65,8%PESCARA - Crescono del 65,8% i passeggeri dell’Aeroporto d’Abruzzo. Da gennaio alla fine di aprile, sono stati registrati 359.340 passeggeri, mentre un anno fa per il medesimo periodo (primo quadrimes ... ekuonews.it Dall’Aeroporto d’Abruzzo a Milano Linate e Torino Caselle, verso la garaContinuità territoriale, arriva il decreto del ministro Salvini per voli Linate e Torino dall'Aeroporto d'Abruzzo ... rete8.it Giroilmondoingiro - il Blog di viaggi di Pamela e Daniele. Richy Mitch & the Coal Miners · Evergreen. On the road tra le meraviglie d’Abruzzo Ecco un gran bel giro tra laghi, panorami ed angoli remoti a contatto con la natura straordinaria di questa regio - facebook.com facebook