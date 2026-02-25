Casa nei primi 9 mesi del 2025 a Parma compravendite in aumento del 13%

L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2025. In Italia sono state compravendute 548.288 abitazioni, con un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A Parma l'aumento è stato più alto della media nazionale: precisamente del 13,1% per quanto riguarda la città e del 12.6% per la provincia. Nei primi nove mesi del 2025 ci sono state 2196 compravendite, rispetto alle 1941 dei primi nove mesi del 2024. In provincia ci sono state 2839 compravendite, rispetto alle 2522 dello stesso periodo del 2024. Situazione abbastanza simile se si guarda solo al terzo trimestre del 2025, con un aumento dell’8,5% delle compravendite a livello nazionale. I capoluoghi nei primi 9 mesi del 2025 mettono a segno un aumento dell’8,6%, i comuni non capoluogo del 9,4%. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche:

Anche a Pescara si registra un aumento delle compravendite nei primi 9 mesi del 2025

Casa, a Parma compravendite in aumento del 16.4%: 4° in Regione e 23° in Italia

Argomenti discussi: Casa a prima vista, la nuova stagione tra fuori zona e sfide Milano vs Roma; Casa, Istat: compravendite in calo in secondo trimestre 2025; Agevolazione prima casa 2026: guida a requisiti e novità; In 2025 vendite bio a 6,9 mld, +6,2%; DM primo canale acquisto.

Mercato residenziale in crescita: +9,1% nei primi 9 mesi del 2025. La Toscana è al 2° postoArezzo, 16 gennaio 2026 – Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo ... lanazione.it

Domenica in osteria Menu Antipasti della casa Primi piatti Linguine con gamberoni Fusilli alla nerano Pasta al forno Mezzano alla genovese Secondi Gamberoni alla brace Spezzatino con patate 10€+ coperto info prenotazioni 3477211517 - facebook.com facebook