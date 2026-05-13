A Cimone e Luserna si sono svolte le elezioni comunali con l’obiettivo di eleggere i nuovi sindaci. A Cimone, i candidati sono due uomini che si sono presentati per la corsa alla guida del paese, mentre a Luserna si cerca di recuperare il numero di votanti necessario per raggiungere il quorum e validare il voto. In entrambe le località si aspettano i risultati delle urne nelle prossime ore.

? Domande chiave Chi sono i due candidati che si sfidano a Cimone?. Come potrà Luserna evitare un altro fallimento per il quorum?. Perché queste comunità sono state commissariate negli ultimi tempi?. Cosa cambierà per la minoranza cimbra dopo il voto di domenica?.? In Breve Votazioni previste domenica 17 maggio dalle ore 7 alle 21.. Cimone vede contrapposti Gilberto Cont e Federica Zanotelli.. Luserna presenta l'unico candidato Matteo Nicolussi Castellan.. Entrambi i comuni escono da un periodo di gestione commissariata.. Domenica 17 maggio le urne di Cimone e Luserna resteranno aperte dalle ore 7 alle 21 per eleggere i nuovi sindaci e i rispettivi consigli comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cimone e Luserna al voto: sfida per il quorum e nuovi sindaci

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