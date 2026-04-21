Tra manutenzioni ampliamenti e vandali cimiteri a rischio degrado e costi elevati

I cimiteri, che si tratti di quelli monumentali, cittadini o di periferia, rappresentano un tema spesso trascurato a livello regionale, anche in relazione ai fondi e alle politiche di indirizzo. Tra problemi di manutenzione, lavori di ampliamento e atti di vandalismo, si registrano frequenti situazioni di degrado e costi elevati per la gestione. La questione coinvolge servizi comunali e richiede attenzione per evitare che le strutture si deteriorino ulteriormente.

Non è un argomento da poco, né secondario per la gestione dei servizi comunali. Stiamo parlando dei cimiteri - monumentali, cittadini e di periferia - che troppo spesso sono ignorati a livello regionale come indirizzo e fondi. Ma qualcosa si sta muovendo: in commissione - guidata da Letizia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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