Ciclismo Giro d’Italia Aleotti 32esimo e Paletti parte bene

Il Giro d’Italia si è concluso in Bulgaria con i ciclisti modenesi Giovanni Aleotti e Luca Paletti. Entrambi hanno completato le tre tappe senza subire incidenti o cadute. Aleotti si è classificato al 32º posto, mentre Paletti ha iniziato bene la competizione. La gara ha visto la partecipazione di numerosi corridori e ha attraversato diversi territori prima di arrivare alla fine delle tappe in Bulgaria.

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Il Giro d’Italia ha salutato la Bulgaria con i modenesi Giovanni Aleotti (foto) e Luca Paletti che hanno concluso le tre tappe senza essere coinvolti nelle cadute. Aleotti alla ripresa del Giro domani da Catanzaro è 32° nella classifica generale, e dopo la seconda tappa, dove hanno affrontato la prima salita impegnativa, ha dimostrato che può essere protagonista al fianco di Giulio Pellizzari per lottare per il podio, ieri ha corso la terza tappa in gruppo. Positivo anche l’esordio alla corsa rosa del 21enne Paletti che si è ben difeso nella tappa più impegnativa e domani sarà al via 69° nella generale (25° tra i Giovani) a 2’ 20’’ dalla maglia rosa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Giro d’Italia, Aleotti 32esimo e Paletti parte bene ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo. Paletti e Aleotti si salvano dalla caduta al Giro, Covili in AzerbaijanAl termine di una volata thriller sul traguardo di Burgas, ieri al Giro si è imposto a sorpresa il ventiduenne francese Magnier. Ciclismo. Giro dell’Appennino, Paletti chiude settimoLuca Paletti dopo aver sfiorato il podio al Tour of the Alps ha colto la settima piazza nell’87° Giro dell’Appennino. Argomenti più discussi: Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia, la prima volta della Bulgaria; Muri, una sola crono e il mito Pantani: tutte le tappe del Giro 2026. ULTIM'ORA CICLISMO Giro d'Italia, Paul #Magnier vince la terza tappa 2° Jonathan Milan, 3° Dylan Groenewegen Silva del Team Astana resta in maglia rosa #SkySpor #Ciclismo #GiroDItalia - x.com x.com Giro d'Italia Bulgarian stages - Reddit reddit