Dopo aver indossato la maglia rosa, simbolo della leadership al Giro d’Italia, il ciclista ha ricevuto un riconoscimento speciale per la carriera. Sono passate 150 tappe dall’inizio della corsa, e proprio inaspettatamente è riuscito a conquistare il suo obiettivo. Ora, con il traguardo raggiunto, si apre una nuova fase, lasciando spazio ai sogni e alle possibilità future nel mondo del ciclismo.

Quel bacio alla maglia rosa con gli occhi umidi è un manifesto alla bellezza del ciclismo e dei suoi personaggi. Il Giro riparte dalla Calabria con l’affetto commovente che solo i tifosi del Sud sanno regalare e Giulio Ciccone tocca il cielo con la bici. Terzo nella volata vinta dall’ecuadoriano Narvaez, a Cosenza, diventa il primo della generale in maglia color Gazzetta. L’abruzzese, 31 anni e undici stagioni sulle spalle, inseguiva questo traguardo come se fosse lo scopo della sua carriera. Ci è riuscito dopo 150 tappe. tante sono quelle che ha corso al Giro d’Italia dal 2016, l’anno del suo debutto. È uno dei migliori atleti del nostro ciclismo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciccone in maglia rosa è un Oscar alla carriera. E ora... nessun limite ai sogni

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