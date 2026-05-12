Il Giro d'Italia torna in Italia e, dopo le vittorie di alcuni corridori stranieri, un atleta italiano si è aggiudicato la maglia rosa. Giulio Ciccone ha conquistato la leadership generale, superando altri pretendenti nelle tappe recenti. La corsa si avvicina alla seconda settimana e il percorso prevede la scalata dello scoglio Blockhaus, una delle salite più impegnative della gara.

Il Giro torna in Italia e la maglia rosa se la prende proprio un corridore italiano. Dopo il francese Paul Magnier e l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, è il turno di Giulio Ciccone di portarsi in testa alla classifica generale. Il corridore della Lidl-Trek si è preso il simbolo del primato grazie al terzo posto ottenuto nell’odierna quarta tappa con arrivo a Cosenza, sfruttando i secondi di abbuono conquistati prima al chilometro Red Bull e poi per la posizione al traguardo. Finalmente Ciccone riesce a togliersi la soddisfazione di vestire la maglia rosa, sette anni dopo aver indossato anche quella gialla al Tour de France. Un inizio di Giro eccellente per l’abruzzese, che aveva concluso al terzo posto anche la seconda tappa con l’arrivo a Veliko Tarnovo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanto può tenere la maglia rosa Giulio Ciccone? Scoglio Blockhaus per arrivare alla seconda settimana

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?? Guillermo Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 km, ed è la nuova maglia rosa. L'uruguaiano ha preceduto allo sprint il tedesco Florian Stork e l'azzurro Giulio Ciccone. EPA/Javier Lizon x.com

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