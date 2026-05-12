Giro d’Italia 2026 Roberto Pella | Per Ciccone la maglia rosa è un traguardo che ne impreziosisce la carriera

Durante la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, che si è disputata tra Catanzaro e Cosenza, Giulio Ciccone ha vinto la maglia rosa. Roberto Pella, presidente della Lega Ciclismo Professionistico, ha espresso i suoi complimenti al corridore per questa conquista. La vittoria ha permesso a Ciccone di indossare la maglia rosa, considerata un riconoscimento importante nella corsa. La tappa ha visto la partecipazione di diversi atleti e si è conclusa con questa assegnazione.

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Il presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, si complimenta con Giulio Ciccone per aver conquistato la maglia rosa al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, che ha condotto il gruppo da Catanzaro a Cosenza. Esaltato il risultato dell’abruzzese, che va ad affiancarsi agli altri traguardi prestigiosi raggiunti in carriera: “ Complimenti a Giulio, da parte mia e del direttivo di Lega, che dopo 10 anni di tenaci inseguimenti è riuscito a coronare il suo sogno da bambino nella corsa più amata dagli italiani. Una maglia che arriva un anno dopo quella conquistata da Diego Ulissi. Per Ciccone un traguardo che ne impreziosisce la carriera dopo aver indossato la maglia gialla per due giorni nel 2019 al Tour de France e la classifica generale della maglia a pois di miglior scalatore nel 2023 “.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Roberto Pella: “Per Ciccone la maglia rosa è un traguardo che ne impreziosisce la carriera” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Giro d'Italia 2026, Ciccone: "Maglia Rosa è sogno che si realizza" Giro d'Italia 2026, tappa 4: vittoria a Narvaez e maglia rosa a Ciccone. La classificaCosenza, 12 maggio 2026 – Salutata la Bulgaria, dopo il giorno di riposo il Giro d'Italia 2026 comincia la risalita dello Stivale dalla tappa 4. Argomenti più discussi: Lega Ciclismo Professionistico, bilanci approvati all’unanimità. Pella rivela: Sistema in crescita e 8 milioni di spettatori; Il forzista Pella 7,5 milioni si prese il ciclismo (coi fondi statali); ESCLUSIVO. Giro Next Gen: ecco il percorso 2026; Erasmus Plus 2028-2034, via libera Ue: 40 miliardi per giovani, sport e territori. GIULIO CICCONE IN MAGLIA ROSA. PELLA: PREMIATA LA TENACIA E LA FILIERA ITALIANA DEL CICLISMO.Giulio Ciccone, abruzzese, conquista la maglia rosa del Giro d’Italia sul traguardo di Cosenza al termine di una tappa combattuta e vinta dall’ecuadoriano Jhonatan Narvaez. Un grande risultato per ... tuttobiciweb.it