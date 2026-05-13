Ciccone in maglia gialla e rosa | solo pochi italiani ci sono riusciti nella storia

Giulio Ciccone ha indossato la maglia rosa al Giro d’Italia dopo la tappa in Calabria, un risultato che lo colloca tra i pochi italiani a aver conquistato anche la maglia gialla. La combinazione di questi due riconoscimenti rappresenta un traguardo di rilievo nel ciclismo, considerando che solo pochi atleti italiani sono riusciti a raggiungere questa doppia conquista nella storia della corsa. Ciccone si trova ora in una posizione di leadership in questa edizione della gara.

Giulio Ciccone indossa la maglia rosa al Giro d’Italia dopo la tappa in Calabria: tutti gli italiani sono riusciti a prendere anche la gialla (sono pochi) Giulio Ciccone non indossa solo una maglia, ma il simbolo di chi è davanti a tutti al Giro, roba da eccellenze. Con la rosa sulle spalle, il capitano della Lidl-Trek entra in un club esclusivo: quello degli italiani che hanno vestito sia la maglia rosa che la maglia gialla del Tour de France. Un traguardo che indica talento, fame e tanti sacrifici, anche perché sono arrivate ad anni di distanza. Prima di lui, solo quattro azzurri hanno scritto il loro nome in questo albo d’oro: Francesco Moser (1978), Stefano Zanini (1999), Filippo Pozzato (2004) e Vincenzo Nibali (2014-2015).🔗 Leggi su Sportface.it

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