Oggi a Reggio Emilia si è svolta una grande accoglienza per Catherine Middleton, la principessa del Galles, durante la sua prima visita ufficiale all’estero dopo le cure contro il cancro nel 2024. Centinaia di persone, tra adulti, ragazzi e bambini, si sono radunate in piazza per vederla. La principessa ha incontrato alcuni bambini e ha scambiato con loro alcune parole, tra cui un saluto che ha lasciato il segno.

Centinaia di persone, tra adulti, ragazzi e soprattutto bambini, si sono radunate oggi a Reggio Emilia per accogliere la principessa del Galles Catherine Middleton, alla sua prima visita ufficiale all’estero dopo le cure affrontate nel 2024 contro il cancro. Un evento che ha trasformato la città in un grande abbraccio collettivo. La folla si è concentrata in piazza Prampolini, area accessibile solo su prenotazione e a numero contingentato, dove la principessa è arrivata tra applausi e curiosità. Qui Kate si è fermata a lungo con i presenti, in particolare con i bambini, in un clima disteso e informale. Tra i momenti più significativi della mattinata, il dialogo diretto con i più piccoli: la principessa si è chinata per parlare con loro in italiano, chiedendo con semplicità: «Parlo poco italiano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ciao, come ti chiami?”. Kate Middleton in Italia, l’incredibile scena con i bimbi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Kate Middleton a Reggio Emilia, il saluto ai bambini in italiano: «Come ti chiami? Io sono Caterina» – Il videoCentinaia di persone, adulti, ragazzi e soprattutto bambini, si sono riunite oggi, mercoledì 13 maggio, a Reggio Emilia per accogliere Catherine...

Kate Middleton sensazionale con il look monocolore e coi bimbi è dolcissimaKate Middleton è tornata in pubblico dopo i BAFTA e ancora una volta è sensazionale con un look bordeaux monocromatico.