Ci siamo GTA 6 sta per uscire davvero e presto lo troverai in pre-ordine
Dopo più di dieci anni dal lancio di Grand Theft Auto 5, il nuovo capitolo della serie è ormai imminente. È stato annunciato che GTA 6 sarà disponibile per il pre-ordine a breve, segnando un passo importante per gli appassionati di videogiochi. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e si attende l’arrivo sul mercato nei prossimi mesi.
Dopo oltre dieci anni di attesa dal successo monumentale di Grand Theft Auto 5, il nuovo GTA 6 promette di rivoluzionare ancora una volta il mondo degli open world. Rockstar Games ha già mostrato i primi trailer ufficiali e le informazioni emerse finora fanno pensare a un titolo enorme, realistico e tecnologicamente avanzato. Se tutto verrà confermato e non ci saranno ulteriori rinvii, il gioco uscirà il prossimo 19 novembre 2026 per PlayStation 5 e Xbox Series XS. Potremmo dover aspettare molto meno per mettere il gioco nel carrello in pre-ordine: stando agli ultimi rumor circolati in Rete, entro la fine di maggio dovremmo riuscire ad acquistare il gioco accedendo così a dei bonus supplementari che ancora non sono stati svelati.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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