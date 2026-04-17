L'uscita del nuovo film di Christopher Nolan, che narra le avventure di Ulisse, ha suscitato curiosità sulla sua durata. La produttrice Emma Thomas ha confermato che il film non supererà le tradizioni del regista in termini di lunghezza. Restano in attesa di un annuncio ufficiale, mentre si discute sulla possibilità che l'opera richieda un impegno considerevole di tempo da parte degli spettatori.

Vedere l'Odissea di Nolan sarà un'impresa epica anche in termini di tempo? La produttrice Emma Thomas ha fatto chiarezza in attesa dell'annuncio ufficiale Narrare le peregrinazioni di Ulisse è un'impresa epica. Pertanto molti spettatori temono che l'Odissea di Christopher Nolan abbia una durata folle. A rassicurare gli spettatori ci ha pensato la produttrice Emma Thomas, fornendo alcuni importanti dettagli sulla lunghezza del film, che secondo quanto promesso, non supererà le tre ore. Che cosa ha detto Emma Thomas sulla durata di Odissea La produttrice Emma Thomas ha garantito che l'epopea di Christopher Nolan "durerà meno di tre ore", come riporta Deadline, ma non ha potuto fornire la durata effettiva poiché la post-produzione è ancora in corso e il minutaggio potrebbe cambiare.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea "non infrangerà una tradizione" di Christopher Nolan che riguarda la durata

Odissea: Reaction al Trailer del nuovo film di Christopher Nolan

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