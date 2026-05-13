Christian Cialona, un giovane di poco più di 20 anni, vive con la leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher, una malattia genetica rara che causa gravi problemi motori. La famiglia ha dichiarato che sono loro a dover richiedere aiuti e supporto per far fronte alle necessità di Christian. La condizione di Christian comporta limitazioni significative nelle sue capacità motorie, rendendo necessari interventi e assistenza specifici.

Christian Cialona è un ragazzo di poco più di 20 anni, affetto dalla leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher, una rarissima patologia che provoca pesanti difficoltà motorie. Anche se Christian non parla, custodisce dentro di sé una strepitosa forza comunicativa, tanto che nel territorio marchigiano ed in quello nazionale, rappresenta un esempio di grinta e positività. Non sempre però ciò che traspare da una foto o da un video in compagnia racconta in toto la vita di una famiglia. Le difficoltà sono tante, a ricordarlo al Carlino attraverso una lettera è proprio il papà di Christian, Sergio Cialona, che evidenzia delle criticità organizzative nel contesto sanitario locale e perciò chiede un aiuto concreto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Christian è affetto da leucodistrofia: "Siamo noi a dover chiedere ausilio"

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