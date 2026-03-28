Lo studio legale della famiglia Caliendo ha dichiarato di aver cercato un confronto, proponendo un primo accordo. La comunicazione sottolinea che non sono loro a dover giustificare le azioni intraprese. La nota si conclude affermando che l’intento era di avviare un dialogo, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle accuse.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Questo Studio ha cercato il dialogo. Lo ha cercato con la proposta originaria. Lo ha cercato con la seconda PEC a scadenza del termine. Lo ha cercato con la richiesta del 24 marzo. In tre occasioni documentate, l’Azienda non ha risposto. Non è questa difesa a dover giustificare la propria condotta”. Lo scrive, in una nota diffusa nel pomeriggio, l’avv. Francesco Petruzzi, difensore della famiglia Caliendo-Mercolino, replicando a quanto affermato dall’Azienda ospedaliera dei Colli in relazione alla richiesta avanzata di una “ legittima proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda” della morte del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legale famiglia Caliendo: “Non siamo noi a dover giustificare la condotta”

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