Teramo mistero per la neonata morta | l’autopsia indaga le fratture

Una neonata di sei mesi è deceduta venerdì sera a Teramo dopo essere stata portata d’urgenza al pronto soccorso con arresto cardiaco. Le autorità hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte e verificare eventuali lesioni, tra cui fratture, che sono state riscontrate durante gli accertamenti. La comunità è rimasta colpita da questo evento e sono in corso indagini per fare luce sulla vicenda.

Un tragico evento ha colpito la comunità di Teramo nella serata di venerdì scorso, quando una neonata di soli sei mesi è venuta a mancare dopo essere stata portata d’urgenza al pronto soccorso del Mazzini in arresto cardiaco. Le indagini della Procura sono ora concentrate sulla ricostruzione precisa della dinamica che ha portato alla morte della piccola, mentre le autorità sanitarie e giudiziarie cercano risposte tra ipotesi mediche e possibili cause esterne. Le linee investigative della Procura di Teramo. Il procuratore Davide Rosati ha disposto l’esecuzione dell’autopsia, prevista per la giornata di martedì, con l’obiettivo di fare piena luce sulle circostanze del decesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, mistero per la neonata morta: l’autopsia indaga le fratture Benevento, neonata morta in ospedale: 2 medici indagati, lunedì l’autopsiaLa bambina di due mesi era stata dimessa nella serata di mercoledì e riaccompagnata presso l'ospedale San Pio di Benevento poco dopo per problemi... Neonata morta al San Pio, eseguita l’autopsia: 90 giorni per la relazione dei consulentiTempo di lettura: 2 minutiÈ stata eseguita nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 marzo, l’autopsia sulla salma della neonata di due mesi deceduta nei...