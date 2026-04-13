La bimba morta al pronto soccorso c' è l' inchiesta della Procura

La Procura ha avviato un'operazione giudiziaria per omicidio colposo in relazione alla morte di una bambina di 4 anni avvenuta il 3 aprile presso il pronto soccorso di un ospedale della provincia. La notizia è stata comunicata ufficialmente, e al momento sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità. La famiglia della vittima ha presentato una denuncia.

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in seguito alla morte della piccola Nicole, avvenuta lo scorso 3 aprile al pronto soccorso dell'ospedale di Patti. La piccola, di appena un anno, era stata trasportata in ambulanza in condizioni critiche dalla sua abitazione di Brolo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Visitata al pronto soccorso. Morta bimba di 4 anni, indagato giovane medicoUn medico indagato per la morte della bambina di quattro anni deceduta il 14 marzo scorso al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini: indagato un medico specializzandoRimini, 20 marzo 2026 – Riguardo il caso della bambina di 4 anni, morta all'Ospedale Infermi di Rimini il 14 marzo scorso, c’è un indagato: si tratta... News - Bimba di 2 anni dimessa e morta il giorno dopo 20/11/2025