Spalletti e la stoccata velata all'Inter | A Bodo noi abbiamo vinto e non era scontato

Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Sassuolo, il tecnico della Juventus ha menzionato la vittoria contro il Bodo in Champions League, sottolineando che non era scontata. Ha fatto una battuta velata sull’Inter, riferendosi alla sua esperienza passata, ma senza entrare in dettagli. La sua attenzione si è concentrata sull’impegno imminente e sulla sfida con la squadra neroverde.

Il tecnico della Juventus tira in ballo la sfida di Champions coi norvegesi durante la conferenza stampa prima del Sassuolo. E sul rinnovo del contratto ammette: "Da parte mia c'è tutta la disponibilità a sentire cosa vuole dirmi la società". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Chivu dopo l’eliminazione dell’Inter: “Noi senza energia, il Bodo ha giocato 4 partite in tre mesi” Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”Il Benfica pareggia a Braga, ma José Mourinho insiste nell'intervista del dopo partita di aver vinto. Contenuti utili per approfondire Spalletti e la stoccata velata all 8217... Temi più discussi: Conceiçao, che stoccata a Roma e Como: Per me è più forte la Juventus e...; Andreazzoli esalta Spalletti: Non vuole scemenze ma fatti e ora che ritrova Vlahovic si divertirà; Napoli, da Kvaratskhelia la stoccata che spacca i tifosi: il confronto con Parigi e quella verità mai raccontata; Spalletti psicologo della Juventus: il messaggio dato alla squadra per inseguire il quarto posto. Pagina 2 | Conceiçao, che stoccata a Roma e Como: Per me è più forte la Juventus e...Le dichiarazioni rilasciate dal fantasista portoghese alla vigilia della sfida con l'Udinese di Runjaic: zona Champions sempre nel mirino ... corrieredellosport.it Juventus, Spalletti irritato nel post-gara: bacchetta i bianconeri e scatena un battibecco in tvIl tecnico accusa i suoi di calo di personalità ma rivendica l’idea di provare sempre a costruire gioco, discutendo con i commentatori di Sky Sport ... sport.virgilio.it #Spalletti show sul mercato Juve: "Voi lo fareste Mi sento un idiota. Infortuni Io bugiardo!" x.com Conferenza Spalletti pre Juve Sassuolo: “Bisogna saper scegliere. Rinnovo durante la sosta Può essere un momento corretto” Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Sassuolo di Serie A #juventusne - facebook.com facebook