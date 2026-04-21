Sucic a Mediaset | Abbiamo meritato dimostrando la nostra mentalità Vincere due trofei? Dico questo…

Sucic, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la partita contro il Como. Ha affermato che la squadra ha dimostrato di meritare i risultati ottenuti, sottolineando la mentalità messa in campo. Alla domanda sui trofei vinti, ha risposto che ne avrebbe parlato, lasciando intendere che le vittorie sono un motivo di soddisfazione. La sua intervista si è concentrata sui temi della prestazione e della mentalità della squadra.

di Francesco Aliperta Sucic, giocatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Mediaset alla conclusione di Inter Como. Petar Sucic, alla conclusione del match tra Inter e Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SULLA VITTORIA: «Sono molto felice, è bellissimo. Alla fine credo che abbiamo meritato, eravamo sotto 2-0 e siamo riusciti a vincere. Non è mai facile, ce l’abbiamo fatta anche in campionato. Abbiamo dimostrato la nostra mentalità e siamo felici». SULLA POSSIBILITA’ DI VINCERE DUE TROFEI: «Volevo vincere quando sono arrivato qui, sarebbe bellissimo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic a Mediaset: «Abbiamo meritato dimostrando la nostra mentalità. Vincere due trofei? Dico questo…» Notizie correlate Thuram a Mediaset: «Partita fantastica. Vincere due trofei? Sarebbe bellissimo soprattutto per…»Bastoni Barcellona, Flick parla così del mercato: «Vanno prese le giuste decisioni. Leggi anche: Como, Ludi rivela: «La nostra mentalità è quella di vincere tutte le partite. Nico Paz la nostra stellina, ecco cos’è successo!»