Chirurgia vascolare | l’IA vince a Trento e previene i rischi in un attimo

A Trento, un team di giovani ricercatori ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale capace di prevedere complicazioni chirurgiche vascolari in pochi millisecondi. La sfida prevedeva di dimostrare come la tecnologia possa intervenire rapidamente nel settore sanitario, migliorando la gestione dei rischi. La vittoria ha coinvolto un gruppo di ricercatori emergenti, che hanno presentato la loro innovazione in un contesto di confronto tra diversi team.

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? Punti chiave Come può un algoritmo prevedere complicazioni chirurgiche in pochi millisecondi?. Chi sono i giovani ricercatori che hanno vinto la sfida a Trento?. Quali rischi critici come l'endoleak riesce a individuare il sistema Pinnacle-EVAR?. Come cambierà la sicurezza dei pazienti con l'integrazione di queste tecnologie?.? In Breve Team multidisciplinare composto da Anna Ferrari, Matteo Gottardelli, Norbert Varga e Dimitri Vinci vincitore.. Competizione Meditech Challenge 2026 con 69 candidature italiane e 40 giovani ricercatori selezionati.. Progetto Pinnacle-EVAR riduce analisi emodinamiche da ore a pochi millisecondi tramite reti neurali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chirurgia vascolare: l’IA vince a Trento e previene i rischi in un attimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chirurgia vascolare: l’AouM domina la classifica nazionaleL’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche si colloca ai massimi livelli nazionali nella chirurgia vascolare secondo i dati Agenas del 2024. Chirurgia vascolare dell'ospedale Civico, Gaetano La Barbera nuovo direttoreGaetano La Barbera assume per cinque anni la direzione dell’unità operativa complessa di chirurgia vascolare dell’azienda ospedaliera Arnas Civico Di... Temi più discussi: L’intelligenza artificiale entra in sala operatoria al Di Venere: primo intervento aortico con gemello digitale; L’Intelligenza Artificiale entra in sala operatoria al Di Venere di Bari: primo intervento aortico con tecnologia Digital Twin; Aneurisma curato con l’intelligenza artificiale, primo intervento innovativo al Di Venere; Bari, al Di Venere primo intervento per aneurisma con il supporto dell’intelligenza artificiale. La chirurgia sarà davvero automatizzata dai robot? - reddit.com reddit Bruno Milani (@milani_bru58294) / Posts / X x.com Ia, interventi di chirurgia vascolare più sicuri, l'esperienza del GemelliRoma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - L'introduzione dei sistemi di monitoraggio dei parametri emodinamici del paziente potenziati da algoritmi di intelligenza artificiale è una svolta in sala operatoria ... notizie.tiscali.it L’Intelligenza Artificiale entra in sala operatoria al Di Venere di Bari: primo intervento aortico con tecnologia Digital TwinL’équipe di Chirurgia Vascolare è oggi in grado di curare l’aneurisma sfruttando il gemello digitale dell’aorta e delle endoprotesi, una copia identica che permette di scegliere il dispositivo anato ... giornaledipuglia.com