L’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche si posiziona al primo posto in Italia nella classifica della chirurgia vascolare, secondo i dati pubblicati da Agenas nel 2024. La posizione di vertice conferma il successo raggiunto dall’ente nel settore, che si traduce in risultati riconosciuti a livello nazionale. La classifica si basa su dati ufficiali relativi alle performance delle strutture ospedaliere nel trattamento vascolare.

L’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche si colloca ai massimi livelli nazionali nella chirurgia vascolare secondo i dati Agenas del 2024. Le prestazioni eccellono nelle rivascolarizzazioni carotidee, nelle riparazioni di aneurismi aortici e negli interventi sugli arti inferiori. Il risultato conferma la capacità dell’ospedale di Ancona di gestire casi complessi provenienti da tutta Italia, con una crescita esponenziale dell’esperienza tecnica accumulata nel tempo. La struttura non si ferma al successo ottenuto e punta ora all’espansione della rete regionale attraverso il coinvolgimento attivo dei medici di base e delle Ast. Eccellenza misurata nei numeri reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chirurgia vascolare: l’AouM domina la classifica nazionale

