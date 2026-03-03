Chirurgia vascolare dell' ospedale Civico Gaetano La Barbera nuovo direttore

Gaetano La Barbera è stato nominato nuovo direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia vascolare dell’ospedale Civico. La nomina avrà validità di cinque anni e riguarda l’intera struttura dell’azienda ospedaliera Arnas Civico Di Cristina Benfratelli. La sua nomina è stata ufficializzata di recente e riguarda la guida del reparto specializzato in interventi vascolari.

Gaetano La Barbera assume per cinque anni la direzione dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Arnas Civico Di Cristina Benfratelli. Dopo la selezione pubblica indetta dall'azienda, l'unità operativa, precedentemente guidata da un responsabile facente.