Il fenomeno televisivo dello scorso anno torna su Sky e in streaming su NOW con la seconda stagione. Confermatissimo alla conduzione dello strategy game Fabio Caressa Dopo il grande successo della prima edizione, Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo è pronto a tornare con una nuova stagione. Il celebre esperimento sociale, che ha conquistato e diviso il pubblico, ripartirà ufficialmente giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW. Alla conduzione viene confermato Fabio Caressa, nel ruolo di "direttore dell'esperimento", pronto a guidare ancora una volta i concorrenti in questo intenso viaggio tra scelte morali e strategie. Il format: un esperimento sociale tra tentazioni e sopravvivenza Il cuore del programma resta invariato: dodici persone comuni accettano di partecipare a un esperimento estremo, vivendo .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Money Road torna su Sky: la data di debutto della seconda stagione è ufficiale

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