Chi sono i genovesi tra i 100 talenti under 30 scelti da Forbes | musica sport e marketing Nomi e storie

Da genovatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i cento giovani talenti sotto i 30 anni selezionati da Forbes Italia ci sono anche diversi genovesi e persone provenienti dalla zona. La lista include giovani che si sono distinti nel campo della musica, dello sport e del marketing, con storie di successo in vari settori. Ogni anno, l’elenco riconosce chi lavora innovando o rivoluzionando ambiti tradizionali, mostrando come i giovani siano protagonisti in diversi ambiti professionali.

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C'è anche tanta Genova (e dintorni) nella lista dei cento talenti under 30 di Forbes Italia, l'elenco che ogni anno premia i giovani imprenditori che si muovono alle frontiere della tecnologia e altri che vogliono ripensare settori tradizionali, oltre a talenti dello sport, dell’arte, della.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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