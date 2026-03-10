Forbes il direttore Rossi | 100 copertine otto anni e 3.000 storie raccontate

Il direttore di Forbes Italia ha annunciato che in otto anni sono state pubblicate 100 copertine e sono state raccontate circa 3.000 storie. L'azienda ha organizzato un evento a Milano per celebrare questa tappa e ha pubblicato un maxi tablebook di 250 pagine. La celebrazione include anche una mostra e incontri con i protagonisti che hanno contribuito a questa crescita.

Forbes Italia celebra la centesima copertina con un evento a Milano e la pubblicazione di un maxi tablebook di 250 pagine. Il numero 100, attualmente in edicola, è dedicato a Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, fondatori di Tether. "La centesima copertina è il prodotto di otto anni e più di lavoro che ci ha portato a scandagliare oltre 3.000 storie di personaggi e aziende di successo", ha dichiarato il direttore Alessandro Mauro Rossi a margine dell'evento " Italian reputation ", organizzato al Duomo Space di Milano. "Forbes è ormai fortemente radicato nel panorama editoriale, ma anche in quello economico italiano", ha aggiunto Rossi, citando i risultati sui social e sul sito come "numeri probabilmente inattesi rispetto ad altri momenti del nostro percorso".