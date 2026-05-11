Premio GiovedìScienza | due genovesi tra i dieci migliori giovani ricercatori d' Italia chi sono
Due ricercatori provenienti da Genova sono stati inclusi tra i dieci migliori giovani ricercatori d’Italia nella 15esima edizione del premio ‘GiovedìScienza’. La selezione ha coinvolto in totale dieci finalisti, equamente suddivisi tra uomini e donne, scelti tra le candidature provenienti dalle università italiane. Il premio riconosce il talento e la competenza scientifica di giovani ricercatori, evidenziando le loro capacità di contribuire alla ricerca e all’innovazione nel panorama nazionale.
Dieci finalisti, cinque ricercatrici e cinque ricercatori, selezionati tra le migliori candidature provenienti dalle università italiane: sono loro i protagonisti della 15esima edizione del premio ‘GiovedìScienza’, che anche quest’anno valorizza il talento, il rigore scientifico e la capacità di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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